Инцидент произошел с руководителем департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлией Чудновец. По словам женщины, началось все с того, что она чуть не упала на входе, где было очень скользко.

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Ее же подруга на ногах не удержалась, поэтому упала, сломав три передних зуба.

Делали замечание уставшему ребенку

Чудновец утверждает, что работники Mirali на замечания о мокром и скользком полу только поблагодарили за обратную реакцию, даже не предложив какое-то блюдо в качестве компенсации.

Кроме того, киевлянка раскритиковала сервис в заведении, где даже нельзя заказать кофе – его нужно покупать в соседнем кафе.

Когда же дочь женщины устала и легла на два стула, ей начала делать замечания официантка, мол, ребенок должен сидеть только на одном.

Работник заведения заставила ребенка сесть ровно, чем довела того до слез.

И даже после этого я не планировала писать негативный отзыв. Но сегодня нам позвонили из ресторана, чтобы пригласить на ужин. "Это извинения?", – спросила я. "Какое извинение? Нет! Просто вы были у нас недавно, и мы хотим пригласить вас еще раз!",



– написала Чудновец.

Отправили фото с камеры

Уже после публикации отзыва женщине снова позвонили из ресторана с извинениями. Впрочем, вместо традиционного подхода к клиентам женщину начали обвинять в том, что ее ребенок закинул ноги на стул и даже послали соответствующую фотографию с камеры видеонаблюдения.

Полное сообщение Юлии Чудновец в фейсбуке:

UPD: Звонили из ресторана. Извинились и добавили, что моя малая не должна была закидывать ноги на стул. Еще и фотку из камеры послали, как она лежит. Ржу) Напоминаю, пост был про скользкий пол. Три сломанных зуба и ребенок в слезах. Так мы сходили в ресторан с претензией на высокую кухню Mirali Restaurant.

Друзья, ну вы же меня знаете, я всегда на позитиве, и чтобы меня взбесить, надо постараться… В Mirali очень постарались…

Умолчу об интерьере заведения, которое больше похоже на кафе ОККО по одесской трассе. Лофт, современность, минимализм, все знаю… Но не тогда, когда блюдо стоит 400 – 500 грн. Но интерьер в этой истории не главное, главная роль здесь у скользкого пола.

На улице в этот день было мокро, так что еще на входе я сделала красивый балетный элемент на каблуках, удержавшись на ногах только схватившись за руку малой. "Мама, я рада, что ты удержалась, но у меня аж пальчики хрустнули".

Потом я повторила свое танцевальное па еще раз. А подруга решила "гулять по полной" и упала, сломав три передних зуба. "Нам очень важна ваша обратная реакция, спасибо, что сказали", – ответили нам в заведении. Я офигела. А, кстати, даже десерт в качестве компенсации не предложили.

Кухня авторская, поэтому как в фильме "О чем говорят мужчины" – блюдо маленькое, чтобы оценить, что "дифлопе в мире очень мало". Если хотите капучино – плиз. Поднимайте попу и за стенку в соседнее кафе. Хотя заведения в одном помещении и одних и тех же владельцев, кофе в ресторан вам не принесут. Потому что кофе только в кафе. Ну, логично, блин, даже не возразишь.

И вишенка на тортике. Моя Аля устала и сдвинула два стула, чтобы лечь. Подошла официантка и попросила, чтобы я усадила ребенка на одном стуле. И тут я напомню об интерьере а-ля ОККО (хотя ОККО я люблю). Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед, и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малой. Аля села ровно. А когда ушла официантка, расплакалась.

И даже после этого я не планировала писать негативный отзыв. Но сегодня нам позвонили по телефону из ресторана и пригласили на ужин. "Это извинения?", – спросила я. "Какое извинение? Нет! Просто вы были у нас недавно, и мы хотим пригласить вас еще раз!"



PS.

И на самом деле я оказала услугу ресторану этим постом. Денег не требую. У них есть время переложить плитку, пока еще кто-то не убился. Потому что в нашей "Плитке" мне уже объяснили, что для "хореки" есть специальные требования для покрытия на полу. И будь на нашем месте адвокат, это закончилось бы иском, а не постом.