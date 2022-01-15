Там собрали более 50 видов старинных флаконов. Они совершенно разные, но одинаково красивые.

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Среди флаконов можно увидеть:

разноцветное стекло;

украшение филигранными серебряными украшениями;

ручная роспись;

роспись в технике деколь.

Сколько времени понадобилось

Для того чтобы создать такую ​​коллекцию, потребовалось немало времени.

Над самой выставкой работали примерно 2 месяца, а для того чтобы собрать эту коллекцию – понадобилось более 4 лет,

– отметила основательница Victoria Museum Виктория Лысенко.

Флаконы со всего мира

Флаконы собирали по всему миру, а больше всего экземпляров привезли из Франции, Бельгии, Канады и Англии. Они и являются основой коллекции.

В Киеве на выставке показали флаконы со всего мира / Скриншот по видео 24 каналу

"До пандемии я очень много ездила сама, находила флаконы в антикварных магазинах, на флейм-маркетах. Многие из них мы не сами нашли: кто-то приходил прямо в музей и дарил, кто-то продавал. Я могу с уверенностью сказать, что 90% флаконов на выставке "пришли" сами к нам", – отметила Лысенко.

В конце XVIII века и начале XIX века флаконы украшали ручной росписью, а впоследствии художники стали использовать технику деколь. То есть переносили изображение из бумаги на фарфор. Такая работа требовала много времени и терпения.

Я каждый раз поражаюсь, зная, какие существовали технологии изготовления парфюмерных флаконов. Как можно было так сделать этот трафарет, так запечь в печи, чтобы даже не было никакой трещинки,

– подчеркнула хранительница фондов Victoria Museum Оксана Силко.

Именно из-за сложности изготовления и оригинальности такие флаконы могли позволить себе не все – только состоятельные люди.

Любопытно. Продавать флаконы вместе с парфюмерией начали только в конце XIX века. До этого времени разноцветные бутылочки были отдельным видом искусства.

Увидеть в столичном музее можно не только парфюмерные флаконы, но и наряды, обувь и аксессуары людей, которые могли позволить себе такую ​​роскошь.

Подробнее о выставке в Киеве: смотрите видео