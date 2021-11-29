У дитячому магазині у Києві продають м'ячі з символікою Росії

Футбольні м'ячі для тренувань та дитячих ігор з російським прапором та надписом Russia можна побачити у магазині NazariToys у Києві на проспекті Романа Шухевича. На появу такого товара досить жорстко відреагували відвідувачі закладу.

Крім того, вчинком адміністрації та продавців Nazaritoys обурилися небайдужі громадяни, які побачили фотографії вітрин у соцмережах. Написав про черговий скандал активіст Сергій Стерненко.

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Невідомо, чи мали можливість купити м'ячі клієнти інших магазинів мережі, адже у Києві працюють три точки Nazaritoys.

"Помилки" на всіх рівнях



Такі м'ячі продають у київському магазині на 8 рік війни / Фото "Київ без цензури"

Стерненко зазначив, що пояснити появу м'ячів з такими надписами звичайною помилкою навряд буде можливо. Оскільки продукцію мали бачити не тільки продавці, але й ті, хто відповідає за замовлення товару.



У Києві, по вулиці Шухевича, 32, у магазині продають футбольні м‘ячі із символікою країни-окупанта РФ. Навряд це помилка при закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину,

– написав активіст.

Ілюструють товар картинками з радянською символікою

Окрім появи скандальних м'ячів на полицях магазину, "зрада" знайшлася й на сайті Nazaritoys. Зокрема, у розділі іграшкової військової техніки можна помітити ілюстративну картинку з символікою радянської армії.



На БТРі можна побачити знак гвардії СРСР / Скриншот сайту Nazaritoys