Кроме того, поступком администрации и продавцов Nazaritoys возмутились неравнодушные граждане, которые увидели фотографии витрин в соцсетях. Написал об очередном скандале активист Сергей Стерненко.

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Неизвестно, имели ли возможность купить мячи клиенты других магазинов сети, ведь в Киеве работают три точки Nazaritoys.

"Ошибки" на всех уровнях



Такие мячи продают в киевском магазине на 8 год войны / Фото "Киев без цензуры"

Стерненко отметил, что объяснить появление мячей с такими надписями обычной ошибкой вряд ли будет возможно. Поскольку продукцию должны были видеть не только продавцы, но и те, кто отвечает за заказ товара.

В Киеве, по улице Шухевича, 32, в магазине продают футбольные мячи с символикой страны-оккупанта РФ. Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину,

– написал активист.

Иллюстрируют товар картинками с советской символикой

Кроме появления скандальных мячей на полках магазина, "зрада" нашлась и на сайте Nazaritoys. В частности, в разделе игрушечной военной техники можно заметить иллюстративную картинку с символикой советской армии.



На БТРе можно увидеть знак гвардии СССР / Скриншот сайта Nazaritoys