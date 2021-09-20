Діють на випередження: на Березняках у Києві комунальники косили траву під дощем

Чималу кількість київських комунальників вигнали косити траву у дворах Березняків вранці 20 вересня. Мешканці столиці звернули на це увагу, почувши гуркіт з десяти газонокосарок.

Фотографію з 6 комунальниками опублікувала у місцевій спільноті мешканка Березняків Олена Бірюкова. За її словами, траву косили 10 працівників ЖЕКу.

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Думки щодо такої роботи комунальників між користувачами розділилися. Одні вважають, що робочі мужньо робили, що треба. Інші ж кажуть, що для такої ділянки виділили забагато людей.

Комунальники вміють здивувати

Мешканці Березняків стверджують, що з травою розбираються у їх районі досить дивно. Комунальники можуть місяць нічого не робити, а потім – навалитися на неї всім колективом.

Крім того, місцеві жителі скаржаться на те, що такі газонокосарки знищують зелені зони. Оскільки шматують траву та не дають їй нормально відновлюватися.

У коментарях до посту Бірюкової також зазначили, що саме зараз можна побачити, як виділяють кошти на догляд газонів. Нібито косити її треба регулярно, а не набігами.



Комунальники працювали навіть під час дощу / Фото Олени Бірюкової

Крім того, за словами місцевої активістки, окрім звичайного остриження трави, треба підживлювати її, поливати, а також вичищати бур'яни. Комунальники при цьому роблять лише частину від потрібного. Буцімто через погане фінансування.