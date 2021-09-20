Фотографию с 6 коммунальщиками опубликовала в местном сообществе жительница Березняков Елена Бирюкова. По ее словам, траву косили 10 работников ЖЭКа.

Смотрите также В Киеве коммунальщики стригут землю газонокосилкой: видео

Мнения относительно такой работы коммунальщиков между пользователями разделились. Одни считают, что рабочие мужественно делали, что надо. Другие же говорят, что для такого участка выделили слишком много людей.

Коммунальщики умеют удивить

Жители Березняков утверждают, что с травой разбираются в их районе довольно странно. Коммунальщики могут месяц ничего не делать, а потом навалиться на нее всем коллективом.

Кроме того, местные жители жалуются на то, что такие газонокосилки уничтожают зеленые зоны. Поскольку кромсают траву и не дают ей нормально восстанавливаться.

В комментариях к посту Бирюковой также отметили, что именно сейчас можно увидеть, как выделяют средства на уход газонов. Якобы косить ее надо регулярно, а не набегами.



Коммунальщики работали даже во время дождя / Фото Елены Бирюковой

Кроме того, по словам местной активистки, кроме обычного обстрига травы, надо подкармливать ее, поливать, а также вычищать сорняки. Коммунальщики при этом делают лишь часть от нужного. Якобы из-за плохого финансирования.