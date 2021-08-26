Люди отмечают, что такое заметили и в других районах. Странное поведение коммунальщиков в КГГА не комментируют.

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На Троещине стригут землю

Киевляне пишут, что после таких работ на этом месте вообще трава не растет.

Вот на Бальзаке нет травы. А все почему? Потому что косят не ее, а землю. У травы просто нет шансов,

– говорится в заметке в сообществе "Киев сейчас".

На правом берегу стригут землю

Пользователь под именем МК пишет, что на правом берегу так косят землю каждую неделю.

Довольно странное поведение коммунальщиков в Киеве встречают не впервые. Раньше они косили снег и поливали цветы под дождем.