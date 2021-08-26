Люди отмечают, что такое заметили и в других районах. Странное поведение коммунальщиков в КГГА не комментируют.
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На Троещине стригут землю
Киевляне пишут, что после таких работ на этом месте вообще трава не растет.
Вот на Бальзаке нет травы. А все почему? Потому что косят не ее, а землю. У травы просто нет шансов,
– говорится в заметке в сообществе "Киев сейчас".
На правом берегу стригут землю
Пользователь под именем МК пишет, что на правом берегу так косят землю каждую неделю.