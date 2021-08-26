Люди зазначають, що таке помітили й в інших районах. Дивну поведінку комунальників в КМДА не коментують.
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На Троєщині стижуть землю
Кияни пишуть, що після таких робіт на цьому місці взагалі трава не росте.
Ось на Бальзака немає трави. А все чому? Тому що косять не її, а землю. У трави просто немає шансів,
– йдеться у дописі у спільноті "Київ зараз".
На правому березі стрижуть землю
Користувач під іменем МК пише, що на правому березі так косять землю щотижня.