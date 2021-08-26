На кадрах, які ймовірно знімав один з пасажирів, підлітки із пивом у руках весело малюють щось на склі дверей вагону метро. Людей там було не багато, вагон був майже порожній. Втім, чоловік, який сидів поруч з підлітками, навіть не звернув увагу на їх поведінку.

Читайте також У Києві з’явився мурал присвячений рятувальникам

У спільноті "Київ оперативний" підкреслили поведінку саме дорослих пасажирів.

Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо,

– підписав автор ролик.

У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон в метро: відео

У коментарях в спільноті люди не соромляться виражати своє відношення до поведінки інших. Ось кілька коментарів: