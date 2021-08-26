На кадрах, которые предположительно снимал один из пассажиров, подростки с пивом в руках весело рисуют что-то на стекле дверей вагона метро. Людей там было не много, вагон был почти пуст. Впрочем, мужчина, сидевший рядом с подростками, даже не обратил внимание на их поведение.

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В сообществе "Киев оперативный" подчеркнули поведение именно взрослых пассажиров.

Двое бухих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике изображают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем,

– подписал автор ролик.

В Киеве пьяные подростки разрисовали вагон в метро: видео

В комментариях в сообществе люди не стесняются выражать свое отношение к поведению других. Вот несколько комментариев: