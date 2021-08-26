100 квадратных метров рисовали вручную валиками по сетке. Его сделали ко Дню спасателя, который отмечают 17 сентября.

Интересно Восемь граффити и одна инсталляция: Бэнкси представил новые работы

Авторы и инициаторы проекта: школа рисования "Мастерская Probono", художница Татьяна Журавель, глава Шевченковской РГА Олег Гаряга.

Мурал нарисовали на территории режимного объекта, поэтому полностью увидеть его можно только на фото.

На рисунке

Главный герой произведения – молодой человек, спасатель, который держит на руках сына, одетого в шлем пожарного. Этот мужчина любит не только собственных детей, но и тех, кого спас. Рядом с ним нарисована девочка, которая держит отца за руку.

Этот тематический мурал стал эстетическим украшением для ведомственного здания, где работают наши супергерои – спасатели,

– прокомментировал рисунок глава Шевченковской РГА Олег Гаряга.

Он также отметил, что краски и расходные материалы взяла на себя школа "Мастерская Probono", работа художников была волонтерской, а обеспечение доступа к стене и сопровождение работ на высоте взяли на себя администрация Киева и киевская ГСЧС.

В Киеве появился мурал, посвященный спасателям: фото Шевченковской РГА