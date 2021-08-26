100 квадратних метрів малювали вручну валиками по сітці. Його зробили до Дня рятувальника, який відзначають 17 вересня.

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Автори та ініціатори проєкту: школа малювання "Майстерня Probono", художниця Тетяна Журавель, голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга.

Мурал намалювали на території режимного об'єкту, тому, повністю побачити його можна тільки на фото.

Що на малюнку

Головний герой твору – молодий чоловік, рятувальник, який тримає на руках сина одягнутого у шолом пожежника. Цей чоловік любить не тільки власних дітей, а й тих, кого врятував. Поруч з ним намальована дівчинка, яка тримає батька за руку.

Цей тематичний мурал став естетичною прикрасою для відомчої будівлі, де працюють наші супергерої – рятувальники,

– прокоментував малюнок голова Шевченківської РДА Олег Гаряга.

Він також зазначив, що фарби й витратні матеріали взяла на себе школа "Майстерня Probono", робота художників була волонтерською, а забезпечення доступу до стіни й супровід робіт на висоті взяли на себе адміністрація Києва й київська ДСНС.

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