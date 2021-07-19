Курйозне відео опублікували у соцмережах небайдужі городяни. На вулиці Мілютенка, що на Лісовому масиві, під час дощу комунальна служба поливала квіти водою з машини.

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Реакція соцмереж

У коментарях до відео люди припускають, що цей працівник просто старанно виконує обов’язки: "Сказали вилити бочку на клумби, людина і робить", пише користувач Богдан Близнюк.

Людина на роботі й сумлінно виконує свою роботу,

– пише користувач Олександр.

Більшість читачів спільноти дивуються такою поведінкою комунальників.

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Таке не вперше