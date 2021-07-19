Курьезное видео опубликовали в соцсетях неравнодушные горожане. На улице Милютенко, на Лесном массиве, во время дождя коммунальная служба поливала цветы водой из машины.
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Реакция соцсетей
В комментариях к видео люди предполагают, что этот работник просто старательно выполняет обязанности: "Сказали вылить бочку на клумбы, человек и делает", пишет пользователь Богдан Близнюк.
Человек на работе и добросовестно выполняет свою работу,
– пишет пользователь Александр.
Большинство читателей сообщества удивляются такому поведению коммунальщиков.
В Киеве сумасшедший ливень, а коммунальщики поливают цветы: видео