Сильний вітер пошкодив дах 7 житлових будинків і 7 сільськогосподарських будівель. Також в області зафіксували 11 інцидентів з падіннями дерев.
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Негода у Гродно
У Гродно від 17:20 до 20:30 випало 50,1 міліметра дощу за місячної норми 78 міліметрів – злива затопила дороги. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій досі намагаються відкачати воду і прибрати повалені дерева.
Також у місті водії перекрили рух на одній з трас, рятуючи свої автомобілі під мостом від граду. Слідом за Гродно під воду почав йти і Мінськ.
Затопило двори і вулиці
Вулиці у приватному секторі перетворилися в річки. Затопило також деякі двори. Люди рятували домашніх тварин. Дісталося і торговим центрам міста.
Найбільша за розмірами калюжа утворилася на вулиці Південній. Як відзначили водії, її глибина діставала до пів метра.
Калюжа на вулиці Південній / Фото з телеграм-каналу "Новости Гродно"
За словами місцевих, заливати дорогу саме в цьому місці почало тільки цього літа. Це відбулось після реконструкції перехрестя вулиці Південної з Проспектом Янки Купали, через будівництво нової дороги і четвертого моста.
Гродно затопило / Фото "Беларусь сегодня"
Обвалився міст, який мав відкривати Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мав у Гродно 17 липня урочисто відкрити новий міст. З цієї нагоди поряд встановили сцену, де були заплановані концерт і світлове шоу. Але захід перенесли через негоду.
Тільки після пів години після початку дощу міст поламався. Під ушкодженою спорудою вода вимила пласти землі під огорожами і на схилах вздовж дороги.
Міст вже вдруге обвалився / Фото AutoGrodno
Обвалений міст у Гродно / Фото Sputnik Беларусь
За словами голови Гродненського облвиконкому Володимира Караніка, міст нібито обвалився через навантаження на зливову каналізацію. "Можливо, дійсно, річ у тому, що клімат змінюється, і нам треба бути готовим, зокрема і до таких опадів", – додав він.