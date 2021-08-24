На Дніпрі відбувся річковий парад у День Незалежності: відео, фото з грандіозного заходу

У День Незалежності України у Києві відбувся не лише військовий парад на суші. Держава продемонструвала міць своїх сил оборони та сектора безпеки і на Дніпрі.

Парад відбувся на Дніпрі неподалік Київського річкового вокзалу. Глядачі побачили близько 20 катерів.

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Свою майстерність продемонстрували десантники

Вони належали Військово-морським силам ЗСУ, Держприкордонслужбі, Нацполіції та ДСНС. Також продемонстрували свою майстерність і групи спеціального призначення та десант. Для цього залучили швидкісні катери Willard і БТР-80.

Не обійшлось і без морської авіації ВМС та Військово-повітряних сил. Взяла участь в параді і авіація Сухопутних військ ЗСУ. Пролетіли над Дніпром Су-25, вертольоти Мі-8 і Мі-14ПЧ. Завершальним акордом заходу стали проходження буксирів і катерів аварійно-рятувальної служби. Побачили глядачі і яхти та катери з клубів Києва.

Дивіться відео річкового параду у Києві / Відео Укрінформу:

Дивіться фото з річкового параду / Фото АрміяInform:

Головне про військовий парад у Києві:

Участь у військовому параді і центрі Києва взяли близько 5 тисяч військових.

Також залучили до 400 одиниць техніки та важкого озброєння.

У повітрі глядачі мали змогу побачити близько 100 літальних апаратів.

В параді водночас брали участь ВПС, ВМС, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Нацполіція, ДСНС, ДП "Антонов"

Долучились і держави-партнери.

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