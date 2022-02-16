До Дня єднання на "Олімпійському" розгорнули величезний прапор

16 лютого 2022 , 13:43
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Джерело:

Укрінформ

На тлі нової російської загрози в Україні відзначають День єднання. На честь цього на стадіоні НСК "Олімпійський" розгорнули найбільший у Києві синьо-жовтий прапор.

Державний прапор має довжину 200 метрів. Його тримали майже 300 осіб.

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Акція до Дня єднання: дивіться відео

Як минула акція

Учасники події кілька разів обійшли навколо стадіону. Під час цього лунала пісня "Україна" Тараса Петриненка.

Люди виконали гімн та скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".


Кияни на Дні єднання / Фото ЧСВ Печерськ


НСК "Олімпійський" / Фото ЧСВ Печерськ


В Україні відзначають День єднання / Фото ЧСВ Печерськ


Прапор має 200 метрів / Фото ЧСВ Печерськ


Участь у ході взяли 300 людей / Фото ЧСВ Печерськ

Що відомо про День єднання

  • Президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого День єднання. Саме цю дату ЗМІ визначали як день нападу Росії.
  • Указ Зеленського має на меті зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
  • Міністерство культури анонсувало загальнонаціональний телемарафон. Він триватиме з 8:00 до 10:00 ранку та з 19:00 до 22:00 години вечора.
Автор: Марія Масюк