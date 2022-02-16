Державний прапор має довжину 200 метрів. Його тримали майже 300 осіб.
До теми Зеленський вирушить на Рівненщину та Донбас у День єднання й збере послів
Акція до Дня єднання: дивіться відео
Як минула акція
Учасники події кілька разів обійшли навколо стадіону. Під час цього лунала пісня "Україна" Тараса Петриненка.
Люди виконали гімн та скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".
Кияни на Дні єднання / Фото ЧСВ Печерськ
НСК "Олімпійський" / Фото ЧСВ Печерськ
В Україні відзначають День єднання / Фото ЧСВ Печерськ
Прапор має 200 метрів / Фото ЧСВ Печерськ
Участь у ході взяли 300 людей / Фото ЧСВ Печерськ
Що відомо про День єднання
- Президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого День єднання. Саме цю дату ЗМІ визначали як день нападу Росії.
- Указ Зеленського має на меті зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
- Міністерство культури анонсувало загальнонаціональний телемарафон. Він триватиме з 8:00 до 10:00 ранку та з 19:00 до 22:00 години вечора.