Державний прапор має довжину 200 метрів. Його тримали майже 300 осіб.

До теми Зеленський вирушить на Рівненщину та Донбас у День єднання й збере послів

Акція до Дня єднання: дивіться відео

Як минула акція

Учасники події кілька разів обійшли навколо стадіону. Під час цього лунала пісня "Україна" Тараса Петриненка.

Люди виконали гімн та скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".



Кияни на Дні єднання / Фото ЧСВ Печерськ



НСК "Олімпійський" / Фото ЧСВ Печерськ



В Україні відзначають День єднання / Фото ЧСВ Печерськ



Прапор має 200 метрів / Фото ЧСВ Печерськ



Участь у ході взяли 300 людей / Фото ЧСВ Печерськ

Що відомо про День єднання