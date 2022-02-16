Государственный флаг в длину 200 метров. Его держали около 300 человек.
К теме Зеленский отправится на Ровненщину и Донбасс в День единения и соберет послов
Акция ко Дню единения: смотрите видео
Как прошла акция
Участники события несколько раз обошли стадион. Во время этого звучала песня "Укра]на" Тараса Петриненко.
Люди исполнили гимн и скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!"
Киевляне на Дне единения / Фото ЧСВ Печерск
НСК "Олимпийский" / Фото ЧСВ Печерск
В Украине отмечают День единения / Фото ЧСВ Печерск
Флаг длиною 200 метров / Фото ЧСВ Печерск
Участие в шествии приняли 300 человек / Фото ЧСВ Печерск
Что известно о Дне единения
- Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Именно эту дату СМИ определяли как день нападения России.
- Цель Указа Зеленского – укрепить стойкость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
- Министерство культуры анонсировало общенациональный телемарафон. Он продлится с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.