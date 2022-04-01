У Києві до інтернету під'єднали вже 805 бомбосховищ, – військова адміністрація

Через загрози атак та періодичні обстріли жителі Києва багато часу проводять у бомбосховищах. Станом на 31 березня 805 з них вже під'єднали до інтернету.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов наголосив, що не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це може бути небезпечно.

Читайте також Ворог зазнав значних втрат і не досяг успіхів біля Києва

Інтернет у бомбосховищах Києва

Для зручності користування укриття приєднали до безкоштовного Wi-Fi.

На сьогодні (31 березня – 24 канал) до інтернету під'єднані вже 805 бомбосховищ Києва,

повідомив Жирнов.

Він зазначив, що після сповіщення сиренами про небезпеку необхідно одразу слідувати до найближчих укриттів. Їхнє розташування можна дізнатися через додаток "Київ Цифровий".

До слова, глава військової адміністрації розповів також, що цивільна інфраструктура столиці поступово набирає обертів. Відновлюють роботу підприємства, установи, а також об'єкти сфери торгівлі та обслуговування.

Зверніть увагу – ЗМІ пишуть, що в Путіна змирились, що Київ не вдасться "взяти": дивіться відео