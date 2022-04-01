Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 31 березня. На щастя, окупантам вже 36 днів не вдається окупувати Київ.

Зауважте Війська Росії втікають звідти, де ми їх б'ємо, але туди, де нам може бути складно, – Зеленський

Окупанти зазнали значних втрат

Російський ворог, зазнавши значних втрат особового складу та техніки, не зміг заблокувати та захопити місто Київ. Окупанти були змушені тимчасово відмовитися від цього завдання,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ пояснили, що окупанти спробують зберегти військову присутність у південних та східних областях України.

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