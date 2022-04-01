Ворог зосередиться на інших напрямках
Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 березня, повідомляє 24 канал.
Детально Є тільки один шлях, вибороти мир та безпеку, – Зеленський знову звернувся до українців
Знаємо, що вони (російські військові) забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно,
– зазначив Зеленський.
Тому Президент наголосив, що наразі дуже важливо для усіх проявляти стриманість: стриманість в емоціях, стриманість у переживаннях.
Попереду битви
Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо,
– наголосив Зеленський.
Тож, ключовими залишаються: стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових.
Дивитись звернення Зеленського: