Ворог зосередиться на інших напрямках

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 березня, повідомляє 24 канал.

Детально Є тільки один шлях, вибороти мир та безпеку, – Зеленський знову звернувся до українців

Знаємо, що вони (російські військові) забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно,

– зазначив Зеленський.

Тому Президент наголосив, що наразі дуже важливо для усіх проявляти стриманість: стриманість в емоціях, стриманість у переживаннях.

Попереду битви

Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо,

– наголосив Зеленський.

Тож, ключовими залишаються: стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових.

Дивитись звернення Зеленського: