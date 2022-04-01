Враг сосредоточится на других направлениях

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 31 марта, сообщает 24 канал.

Подробнее Есть только один путь, добыть в борьбе мир и безопасность, – Зеленский обратился к украинцам

Знаем, что они (русские военные) убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно,

– отметил Зеленский.

Поэтому Президент подчеркнул, что сейчас очень важно для всех проявлять воздержание: воздержание в эмоциях, воздержание в переживаниях.

Впереди битвы

Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково! Но впереди будут сражения. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся,

– подчеркнул Зеленский.

Смотреть обращение Зеленского: