Долю костелу святого Миколая вирішуватиме Мінкульт у дискусіях, – Шмигаль
Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр України раніше доручив мінкульту опрацювати питання можливості передачі костелу римо-католицькій громаді. Тепер, після того, як будівля постраждала від вогню, проблему треба вирішувати комплексно.
Про це очільник Кабміну розповів під час брифінгу. За словами Шмигаля, серед заходів з реставрації будинку до пожежі в дорученні був пункт про ймовірне повернення будівлі. Займатимуться цим у Міністерстві культури та інформаційної політики, яке є балансоутримувачем костелу.
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Прем'єр підкреслив, що для влади головною задачею є збереження пам'ятки архітектури.
Рішення щодо повернення ще немає
Як зазначив голова уряду, питання повернення опрацюють і обговорять, як це було заплановано.
Реставрацією будівлі, скоріш за все, займатимуться за кошти держави. Принаймні під час виступу Шмигаль послався на указ президента, в якому сказано, що пам'ятку треба відновити. Втім, прем'єр-міністр не сказав про те, що у наказі Зеленського сказано про повернення костелу.
Подальшу долю вирішуватимуть в дискусіях, і це має опрацьовувати профільне міністерство. Ми не обговорювали це питання під час зустрічі з польським прем’єром Матеушем Моравецьким,
– підкреслив Шмигаль.
- Будівлю костелу святого Миколаю не реставрували понад 10 років. При цьому в мінкульті відмовлялися дозволити католицькій громаді робити це за власний кошт.
- 3 вересня у задній частині костелу в Києві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь знищив унікальний орган і пошкодив внутрішнє оздоблення костелу.
- У Мінкульті заявили, що відновлювати святиню почнуть приблизно за місяць, а католики почали знову просити про те, щоб їм повернули костел.