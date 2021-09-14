Долю костелу святого Миколая вирішуватиме Мінкульт у дискусіях, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України раніше доручив мінкульту опрацювати питання можливості передачі костелу римо-католицькій громаді. Тепер, після того, як будівля постраждала від вогню, проблему треба вирішувати комплексно.

Про це очільник Кабміну розповів під час брифінгу. За словами Шмигаля, серед заходів з реставрації будинку до пожежі в дорученні був пункт про ймовірне повернення будівлі. Займатимуться цим у Міністерстві культури та інформаційної політики, яке є балансоутримувачем костелу.

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Прем'єр підкреслив, що для влади головною задачею є збереження пам'ятки архітектури.

Рішення щодо повернення ще немає

Як зазначив голова уряду, питання повернення опрацюють і обговорять, як це було заплановано.

Реставрацією будівлі, скоріш за все, займатимуться за кошти держави. Принаймні під час виступу Шмигаль послався на указ президента, в якому сказано, що пам'ятку треба відновити. Втім, прем'єр-міністр не сказав про те, що у наказі Зеленського сказано про повернення костелу.



Подальшу долю вирішуватимуть в дискусіях, і це має опрацьовувати профільне міністерство. Ми не обговорювали це питання під час зустрічі з польським прем’єром Матеушем Моравецьким,

– підкреслив Шмигаль.