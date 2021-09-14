Об этом глава Кабмина рассказал во время брифинга. По словам Шмыгаля, среди мероприятий по реставрации дома до пожара в поручении был пункт о возможном возвращении здания. Заниматься этим будут в Министерстве культуры и информационной политики, которое является балансодержателем костела.
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Премьер подчеркнул, что для власти главной задачей является сохранение памятника архитектуры.
Решения о возврате ещё нет
Как отметил глава правительства, вопрос возвращения обработают и обсудят, как это было запланировано.
Реставрацией здания, скорее всего, будут заниматься за счет государства. По крайней мере во время выступления Шмыгаль сослался на указ президента, в котором сказано, что памятник надо восстановить. Впрочем, премьер-министр не сказал о том, что в приказе Зеленского сказано о возвращении костела.
Дальнейшую судьбу будут решать в дискуссиях, и это должно обрабатывать профильное министерство. Мы не обсуждали этот вопрос во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким,
– подчеркнул Шмыгаль.
- Здание костела святого Николая не реставрировали более 10 лет. При этом в Минкульте отказывались позволить католической общине делать это за свой счет.
- 3 сентября в задней части костела в Киеве вспыхнул крупный пожар. Огонь уничтожил уникальный орган и повредил внутреннее убранство костела.
- В Минкульте заявили, что восстанавливать святыню начнут примерно через месяц, а католики начали снова просить о том, чтобы им вернули костел.