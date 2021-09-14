Об этом глава Кабмина рассказал во время брифинга. По словам Шмыгаля, среди мероприятий по реставрации дома до пожара в поручении был пункт о возможном возвращении здания. Заниматься этим будут в Министерстве культуры и информационной политики, которое является балансодержателем костела.

Смотрите также Зеленский поручил Кабмину немедленно отреставрировать костел святого Николая в Киеве

Премьер подчеркнул, что для власти главной задачей является сохранение памятника архитектуры.

Решения о возврате ещё нет

Как отметил глава правительства, вопрос возвращения обработают и обсудят, как это было запланировано.

Реставрацией здания, скорее всего, будут заниматься за счет государства. По крайней мере во время выступления Шмыгаль сослался на указ президента, в котором сказано, что памятник надо восстановить. Впрочем, премьер-министр не сказал о том, что в приказе Зеленского сказано о возвращении костела.

Дальнейшую судьбу будут решать в дискуссиях, и это должно обрабатывать профильное министерство. Мы не обсуждали этот вопрос во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким,

– подчеркнул Шмыгаль.