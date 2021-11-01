На дорогах Києва почали діяти зимові обмеження швидкості: на яких вулицях не можна більше 50

1 листопада 2021 , 10:08
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Джерело:

24 канал

На 7 ділянках доріг Києва встановили нові обмеження швидкісного режиму. Діятимуть вони з 1 листопада до 1 квітня. Комунальники столиці мають демонтувати 90 відповідних дорожніх знаків, а також встановити інші.

За словами заступника мера Костянтина Усова, зміни стосуватимуться 7 ділянок доріг столиці. Впроваджують їх для того, щоб зробити рух у зимовий період більш безпечним.

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Посадовець наголосив, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради, яке прийняли у 2018 році.

Де у Києві знизили максимальну дозволену швидкість

Згідно з офіційними документами, з 1 листопада єдиний швидкісний режим діятиме на:

  • Дніпровській набережній;
  • Наддніпрянському шосе;
  • Столичному шосе;
  • Саперно-Слобідській вулиці;
  • Набережно-Рибальській вулиці (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • проспекті Бажана;
  • проспекті Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).

Скасували скандальний дозвіл

За введення єдиного швидкісного руху у Києві виступали активісти ще навесні 2021. Вони зазначали, що жодна з вулиць столиці не відповідає критеріям, визначеним правилами дорожнього руху для збільшення швидкості. Втім, посадовці не звернули увагу на вимоги велосипедистів, які виступали за обмеження на рівні 50 кілометрів на годину.

Автор: Олексій Чибісов