По словам заместителя мэра Константина Усова, изменения будут касаться 7 участков дорог столицы. Внедряют их для того, чтобы сделать движение в зимний период более безопасным.

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Чиновник подчеркнул, что изменение скоростного режима предусмотрено соответствующим решением Киевсовета, которое было принято в 2018 году.

Где в Киеве снизили максимальную разрешенную скорость

Согласно официальным документам, с 1 ноября единый скоростной режим будет действовать на:

Днепровской набережной;

Приднепровском шоссе;

Столичном шоссе;

Саперно-Слободской улице;

Набережно-Рыбальской улице (от Гаванского моста до улицы Электриков);

проспекте Бажана;

проспекте Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Отменили скандальное разрешение

За введение единого скоростного движения в Киеве выступали активисты еще весной 2021 года. Они отмечали, что ни одна из улиц столицы не отвечает критериям, которые определены правилами дорожного движения для увеличения скорости. Впрочем, чиновники не обратили внимание на требования велосипедистов, выступавших за ограничение на уровне 50 километров в час.