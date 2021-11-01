За словами заступника мера Костянтина Усова, зміни стосуватимуться 7 ділянок доріг столиці. Впроваджують їх для того, щоб зробити рух у зимовий період більш безпечним.

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Посадовець наголосив, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради, яке прийняли у 2018 році.

Де у Києві знизили максимальну дозволену швидкість

Згідно з офіційними документами, з 1 листопада єдиний швидкісний режим діятиме на:

Дніпровській набережній;

Наддніпрянському шосе;

Столичному шосе;

Саперно-Слобідській вулиці;

Набережно-Рибальській вулиці (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

проспекті Бажана;

проспекті Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).

Скасували скандальний дозвіл

За введення єдиного швидкісного руху у Києві виступали активісти ще навесні 2021. Вони зазначали, що жодна з вулиць столиці не відповідає критеріям, визначеним правилами дорожнього руху для збільшення швидкості. Втім, посадовці не звернули увагу на вимоги велосипедистів, які виступали за обмеження на рівні 50 кілометрів на годину.