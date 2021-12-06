"Дороги будуть посипати снігом": Кличко знову сконфузився на камеру

Мер Києва Віталій Кличко – відомий своїми курйозами в інтерв'ю та промовах. Під час одного з останніх інтерв'ю він вкотре зробив курйозну заяву під час розмови з журналістами.

Це сталося під час спілкування про те, як комунальники столиці готуються до посилення опадів. У мережі одразу почали говорити про те, що народився новий мем. Кумедне відео зі столичним мером оприлюднили 6 грудня.

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Що сказав Кличко

Мер говорив про те, що всі комунальні служби повідомлені про зміну погоди. Тому, мовляв, будуть максимально швидко посипати все снігом і розчищати.

Це за словами очільника столиці будуть робити як вдень, так і вночі. Ймовірно, він мав на увазі спеціальні суміші, якими посипають ожеледицю.

Проте це все ж увійшло до "Фонду золотих цитат Віталія Кличка".

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Вже навіть має книгу

У кінці листопада 2020 року Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат. Політик тоді заявив, що вміє сміятися над собою та не ображається, коли щодо нього смішно жартують інші.

До збірки увійшли 14 відомих цитат, які він озвучував на брифінгах та під час офіційних заходів. Загалом мер видав 3 тисячі екземплярів книги.

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