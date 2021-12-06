Это произошло во время общения о том, как коммунальщики столицы готовятся к усилению осадков. В сети сразу начали говорить о том, что родился новый мем.

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Что сказал Кличко

Мэр говорил о том, что все коммунальные службы уведомлены об изменении погоды. Поэтому, мол, будут максимально быстро посыпать все снегом и расчищать.

Это по словам главы столицы будут делать как днем, так и ночью. Вероятно, он имел в виду специальные смеси, которыми посыпают гололед. Однако это все же вошло в "Фонд золотых цитат Виталия Кличко".

Виталий Кличко рассказал о посыпке снегом: смотрите видео

Уже даже имеет книгу

В конце ноября 2020 года Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат. Политик тогда заявил, что умеет смеяться над собой и не обижается, когда о нем смешно шутят другие.

В сборник вошли 14 известных цитат, которые он озвучивал на брифингах и во время официальных мероприятий. Всего мэр выдал 3 тысячи экземпляров книги.

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