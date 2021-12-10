З двома мільярдами у запасі: Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік

Місцеві депутати своєю більшістю проголосували за ухвалення головного економічного документу Києва на 2022 рік. Згідно з бюджетом, наступного року місто має витратити 67 мільярдів гривень, а отримати – 69.

Головним джерелом фінансування життєдіяльності та розвитку міста є податок на прибуток фізичних осіб. Доходи бюджету планували, виходячи з підсумків виконання бюджету-2021, а також з урахуванням змін до бюджетного й податкового законодавства.

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Під час голосування за проєкт бюджету 9 грудня підтримали документ 108 депутатів.

Звідки Київ має отримати мільярди

Згідно з планами посадовців, бюджет Києва отримає 69 мільярдів гривень, серед яких – 8,9 мільярда субвенції та дотації з державного бюджету. Без врахування трансфертів з бюджету доходи столиці мають перевищити показники 2021 року на 2,3 мільярда. Доходи спеціального фонду – 6,5 мільярда гривень та збільшилися лише не 300 мільйонів у порівнянні з плановими показниками цього року.

Крім того, у державному бюджеті на 2022 передбачено 8,8 мільярда гривень субвенцій та 81 мільйон додаткової дотації внаслідок пільг зі сплати земельного податку компаніям космічної галузі та літакобудування.

Чиновники порахували, що гроші до бюджету у 2022 році надходитимуть за рахунок:

податків на прибуток фізичних осіб – 30,6 мільярда;

єдиного податку – 9 мільярдів;

податку на майно – 7,2 мільярда;

податку на прибуток підприємств – 5,8 мільярда.

Як Київ витрачатиме гроші з бюджету у 2022 році

Керівник департаменту фінансів КМДА Володимир Репік каже, що наступного року Київ безпрецедентно профінансує розвиток освіти. На це витратять понад 39% видатків бюджету або 26,4 мільярда.

12,9 мільярда місто спрямує на дорожнє господарство, транспорт і зв'язок. ЖКГ, соціальний захист і охорону здоров'я столиця фінансуватиме приблизно на тому ж рівні, що й у 2021 році. На це витрачатимуть понад 8% видатків бюджету.

Посадовці запланували виділити гроші на комплексну цільову програму з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та комплексну цільову програму екологічного благополуччя Києва.

1,5 мільярда Київ витратить на культуру та мистецтво, а на фізкультуру і спорт – 1,4 мільярда гривень.