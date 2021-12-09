Аби поремонтувати велетенський циферблат, знадобилося 200 000 гривень. Їх надали 300 жителів столиці як доброчинну пожертву.

Цікаво Київські активісти самостійно відновили фасад історичного будинку

У Києві відновили годинник на Грушевського
Годинник не ремонтували понад 10 років через рідкісні деталі / Фото "Хмарочоса"

Вирішили і зробили

  • На поламану візитівку вулиці Грушевського ще влітку звернули увагу журналісти.
  • Проблема здавалася невирішуваною через недофінансування наукової установи, на якій його спорудили, та складний механізм, до якого вже нереально підібрати сучасні деталі.
  • Після суспільного розголосу цим зацікавилися активісти й вирішили взятися за справу.

У Києві на Грушевського відновили годинник
Майстри виготовили до годинника нові легкі стрілки / Фото "Хмарочоса"

У Києві на Грушевського відновили годинник
Імена доброчинців, які врятували годинник, вписали на табличку / Фото "Хмарочоса"

Об'єдналися небайдужі й навіть політики

У серпні громадська організація "Зміни" та народний депутат України Роман Грищук ("Слуга народу") оголосили старт збору грошей на Спільнокошті. Зрештою їм вдалося покрити усі витрати на ремонт. Імена кожного з них вписали на табличку, яка висітиме під оновленою пам'яткою.

Роботи над годинником було багато: підготовка й оцінка, заміна старої електроніки і всього механізму, реставрація циферблату і підсвітки, а також заміна стрілок,
– розповів парламентар.

Робота ускладнилась тим, що старі стрілки були занадто важкими та несиметричними. А це заважало годиннику нормально працювати.

Однак реставратори, які взялися за проєкт, знайшли рішення: вони виготовили нові легкі стрілки зі сталі та алюмінію, а старі передали до музею.

Крім того, старому годиннику вдалося повернути голос. Тепер він знову битиме щогодини з 8:00 до 20:00. А о 12:00 на вулиці Грушевського лунатиме легендарна "Реве та стогне Дніпр широкий". Ввечері, о 18:00, перехожі насолоджуватимуться звуками "Як тебе не любити, Києве мій".