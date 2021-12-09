Чтобы отремонтировать гигантский циферблат, понадобилось 200 тысяч гривен. Их предоставили 300 жителей столицы как благотворительное пожертвование.

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У Києві відновили годинник на Грушевського

Часы не ремонтировали более 10 лет из-за редких деталей / Фото "Хмарочоса"

Решили и сделали

  • На поломанную визитку улицы Грушевского еще летом обратили внимание журналисты.
  • Проблема казалась нерешаемой из-за недофинансирования научного учреждения, на котором их соорудили, и сложного механизма, к которому уже нереально подобрать современные детали.
  • После общественной огласки этим заинтересовались активисты и решили взяться за дело.

У Києві на Грушевського відновили годинник
Мастера изготовили к часам новые легкие стрелки​ / Фото "Хмарочоса"

У Києві на Грушевського відновили годинник
Имена благотворителей, спасших часы, вписали на табличку​ / Фото "Хмарочоса"

Объединились неравнодушные и даже политики

В августе общественная организация "Перемены" и народный депутат Украины Роман Грищук ("Слуга народа") объявили старт сбора денег на "Спильнокоште". В конце концов им удалось покрыть все расходы на ремонт. Имена каждого из них вписали на табличку, которая будет висеть под обновленной достопримечательностью.

Работы над часами было много: подготовка и оценка, замена старой электроники и всего механизма, реставрация циферблата и подсветки, а также замена стрелок,
– рассказал парламентарий.

Работа усложнилась тем, что старые стрелки были слишком тяжелыми и несимметричными. А это мешало часам нормально работать.

Однако реставраторы, взявшиеся за проект, нашли решение: они изготовили новые легкие стрелки из стали и алюминия, а старые передали в музей.

Кроме того, старым часам удалось вернуть голос. Теперь они снова будут бить каждый час с 8:00 до 20:00. А в 12:00 на улице Грушевского будет звучать легендарная "Реве та стогне Дніпр широкий". Вечером, в 18:00, прохожие будут наслаждаться звуками "Як тебе не любити, Києве мій".