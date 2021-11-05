За словами активіста, для відновлення фасаду історичного будинку на Подолі йому довелося орендувати автовежу. Чоловік із іншими однодумцями навів відносний лад у давно покинутому приміщені, яке вже почало розвалюватися.
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На міцності конструкції дії активістів ніяк не відобразились, однак принаймні на голови перехожих найближчим часом нічого не має впасти.
Зняв все, що могло відвалитися
- Половинко стверджує, що з будинку Лунєва прибрали всю цеглу, яка звисала з карнизу, прибрали погано закріплені вікна на другому поверсі, а також листи заліза, які могли відпасти.
- Штукатурку активісти не чіпали, лише зняли шматки, які відшарувались.
- Також активісти прибрали величезну кількість сміття, зокрема, будівельного.
Після роботи волонтерів будинок почав виглядати набагато більш охайним – вікна закриті осб-плитами, є номер будинку.
Втім, приміщенню потрібна серйозна реставрація.
Дивіться фото відновлення будинку Лунєва активістами / Фото Сергія Половинка: