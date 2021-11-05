За словами активіста, для відновлення фасаду історичного будинку на Подолі йому довелося орендувати автовежу. Чоловік із іншими однодумцями навів відносний лад у давно покинутому приміщені, яке вже почало розвалюватися.

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На міцності конструкції дії активістів ніяк не відобразились, однак принаймні на голови перехожих найближчим часом нічого не має впасти.

Зняв все, що могло відвалитися

Половинко стверджує, що з будинку Лунєва прибрали всю цеглу, яка звисала з карнизу, прибрали погано закріплені вікна на другому поверсі, а також листи заліза, які могли відпасти.

Штукатурку активісти не чіпали, лише зняли шматки, які відшарувались.

Також активісти прибрали величезну кількість сміття, зокрема, будівельного.

Після роботи волонтерів будинок почав виглядати набагато більш охайним – вікна закриті осб-плитами, є номер будинку.

Втім, приміщенню потрібна серйозна реставрація.

Будинок на вулиці Ярославській, 8, побудував у 1880 році власник цегельних київських заводів Афіноген Лунєв. Зробили його з церкви з іменним тавром "А. Луневъ".

Дивіться фото відновлення будинку Лунєва активістами / Фото Сергія Половинка: