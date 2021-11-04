Як розповіли у ДСНС Києва в коментарі 24 каналу, інформація про пожежу на вулиці Лаврській, 9/21 надійшла близько 13:43. На місце події одразу ж виїхали найближчі загони рятувальників.
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Надзвичайники встановили, що вогонь охопив другий поверх багатоповерхівки.
Інформації про ймовірність перекидання вогню на інші приміщення наразі немає
Пожежа у Києво-Печерській лаврі / Фото ДСНС
- Під час розвідки бійці ДСНС з'ясували, що вогонь розповсюдився на дах будівлі. Пожежі одразу надали підвищений ранг складності.
- Всередині будівлі також знайшли одного потерпілого, якого передали медикам швидкої.
- Для ліквідації загоряння на території лаври працюють 13 одиниць спеціальної техніки та 55 чоловік особового складу ДСНС.
- Близько 14:37 пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів.
Також у рятувальній службі зазначили, що наразі немає інформації про те, чи може вогонь перекинутись на інші будівлі лаври. Спеціалісти проводять розвідку суміжних приміщень, аби встановити, чи перебувають вони у небезпеці.
Ліквідація пожежі триває.
Дивіться відео з місця пожежі на території Києво-Печерської лаври: