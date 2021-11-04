Про пожежу повідомили у мережі незадовго після опівночі, об 00:10. На місце події оперативно прибули рятувальники.

Читайте також У Дніпрі горів дачний будинок, є постраждалий: фото та відео пожежі​

Невідомо, чи є жертви

На фото, оприлюдненому очевидцями, видно, як над будівлею, в якій розташований заклад, високого вгору здіймається густий сірий дим. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.



Пожежа у ресторані Mamamia / Фото з фейсбук-сторінки Максима Радуцького



Пожежа на проспекті Перемоги у Києві / Фото "Київ оперативний"

Новина доповнюється...