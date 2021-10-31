Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що інцидент трапився близько 03:08 ночі у неділю, 31 жовтня, на вулиці Маршала Малиновського, 36, що в Оболонському районі столиці.

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Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що в одній із квартир на 6 поверсі 9-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Вогнеборці, не гаючи часу, відразу приступили до гасіння полум'я.

У ході гасіння пожежі було виявлено потерпілого без ознак життя. Після проведення реанімаційних заходів, його було передано бригаді швидкої медичної допомоги, які згодом констатували смерть,

– зазначили рятувальники.

Співробітникам ДСНС о 03:38 вдалося локалізувати загоряння на площі 10 квадратних метрів, а о 03:53 – ліквідувати. Обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

У Києві сталася смертельна пожежа / Фото ДСНС