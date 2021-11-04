О пожаре сообщили в сети незадолго после полуночи, в 00:10. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

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Неизвестно, есть ли жертвы

На фото, обнародованном очевидцами, видно, как над зданием, в котором расположено заведение, высоко поднимается густой серый дым. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.



Пожар в ресторане Mamamia / Фото с фейсбук-страницы Максима Радуцкого



Пожежа на проспекті Перемоги у Києві / Фото "Київ оперативний"

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