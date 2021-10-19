По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило к ним в 15:08. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что эпицентр пожара находится на 3 этаже.
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Огонь из квартиры перешел на общий коридор подъезда.
Не добежал до детей
Мужчина погиб при пожаре в Дарницком районе Киева / Фото ГСЧС Киева
- Сотрудники ГСЧС почти сразу начали тушение пожара. Во время борьбы с огнем они нашли на 3 этаже мужчину без сознания.
- Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам, однако спасти его не удалось.
- По словам жены погибшего, мужчина бросился спасать детей, которые были на 5 этаже. Добежать до них он не смог.
- Детей эвакуировали из помещения спасатели с помощью пожарной лестницы.
Кроме детей погибшего из дома также вывели еще 5 человек. Среди них – мать с маленьким ребенком.
Ликвидировали пожар в 16:25. После этого на месте пожара начали работать следователи. По факту гибели мужчины открыли уголовное производство.