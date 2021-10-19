За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло до них о 15:08. Вогнеборці, які прибули на місце події, з'ясували, що епіцентр пожежі перебуває на 3 поверсі.
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Вогонь з квартири перейшов на загальний коридор під'їзду.
Не добіг до дітей
Чоловік загинув під час пожежі у Дарницькому районі Києва / Фото ДСНС Києва
- Співробітники ДСНС майже одразу почали гасіння пожежі. Під час боротьби з вогнем вони знайшли на 3 поверсі чоловіка непритомним.
- Потерпілого винесли на вулицю та передали лікарям, однак врятувати його не вдалося.
- За словами дружини загиблого, чоловік кинувся рятувати дітей, які були на 5 поверсі. Добігти до них він не зміг.
- Дітей евакуювали з приміщення рятувальники за допомогою пожежної драбини.
Окрім дітей загиблого з будинку також вивели ще 5 людей. Серед них – матір з маленькою дитиною.
Ліквідували пожежу о 16:25. Після цього на місці пожежі почали працювати слідчі. За фактом загибелі чоловіка відкрили кримінальне провадження.