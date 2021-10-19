Як розповіли 24 каналу у поліції Києва, пожежа у будинку на вулиці Семашка сталася вдень 19 жовтня. За попередніми даними, причиною загоряння було замикання обігрівача.

Дивіться також У Києві на Академмістечку сталася смертельна пожежа

Разом з Юлієм Мільманом загинула його дружина, якій було 86 років.

Загинули внаслідок задимлення

За даними правоохоронців, масштабної пожежі не було. Внаслідок несправності електроприладу сталося досить сильне задимлення.

Саме через нього й загинуло літнє подружжя.

Коли бійці ДСНС прибули на місце події, врятувати вченого та його дружину було вже неможливо.

За фактом загибелі подружжя слідчі відкрили кримінальне провадження. Точну причину пожежі намагаються встановити слідчі.

Племінник загиблого каже, що діти подружжя мешкають за кордоном. Наразі вони терміново повертаються до України.



Юлій Мільман загинув у пожежі у власній квартирі / Фото НАН України

Юлій Мільман був членом-кореспондентом НАН України, професором та доктором фізико-математичних наук. Спеціалізацією чоловіка була фізика твердого тіла.