Інформацію про них підтвердила прессекретарка Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська. Втім, які саме травми отримали постраждалі, вона не сказала.
До теми У Києві горіла Києво-Печерська лавра: відео з місця
Найважчий потерпілий засекретив свій стан
- Чиновниця уточнила , що двох потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги, але відпустили без госпіталізації.
- Ще один чоловік потрапив до лікарні №17.
- Втім, він заборонив розголошувати інформацію про своє самопочуття.
Версія про вікно
За інформацією телеграм-каналу "Киев сейчас", один із госпіталізованих чоловіків, рятуючись від пожежі, нібито вистрибнув із вікна.
Пожежа у лаврі закінчилася скандалом
На журналістів, які знімали пожежу, напали монахи Московського патріархату та невідомі чоловіки. Їх намагалися випровадити за територію та відбирали камери і телефони. При цьому настоятель монастиря владика Павло схвалював такі дії й навіть закликав бити представників медіа.