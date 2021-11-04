Інформацію про них підтвердила прессекретарка Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська. Втім, які саме травми отримали постраждалі, вона не сказала.

До теми У Києві горіла Києво-Печерська лавра: відео з місця

Найважчий потерпілий засекретив свій стан

Чиновниця уточнила , що двох потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги, але відпустили без госпіталізації.

Ще один чоловік потрапив до лікарні №17.

Втім, він заборонив розголошувати інформацію про своє самопочуття.

Версія про вікно

За інформацією телеграм-каналу "Киев сейчас", один із госпіталізованих чоловіків, рятуючись від пожежі, нібито вистрибнув із вікна.

Пожежа у лаврі закінчилася скандалом

На журналістів, які знімали пожежу, напали монахи Московського патріархату та невідомі чоловіки. Їх намагалися випровадити за територію та відбирали камери і телефони. При цьому настоятель монастиря владика Павло схвалював такі дії й навіть закликав бити представників медіа.