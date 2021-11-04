Информацию о них подтвердила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская. Впрочем, какие травмы получили пострадавшие, она не сказала.

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Самый тяжелый потерпевший засекретил свое состояние

Чиновница уточнила, что двоих пострадавших доставили в больницу скорой помощи, но отпустили без госпитализации.

Еще один мужчина попал в больницу №17.

Впрочем, он запретил разглашать информацию о своем самочувствии.

Версия об окне

По информации телеграм-канала "Киев сейчас", один из госпитализированных мужчин, спасаясь от пожара, якобы выпрыгнул из окна.

Пожар в лавре закончился скандалом

На снимавших пожар журналистов напали монахи Московского патриархата и неизвестные мужчины. Их пытались вывести за территорию и отбирали камеры и телефоны. При этом настоятель монастыря владыка Павел одобрял такие действия и даже призвал избивать представителей медиа.