Главным источником финансирования жизнедеятельности и развития города является налог на прибыль физических лиц. Доходы бюджета планировали исходя из итогов выполнения бюджета-2021, а также с учетом изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

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В ходе голосования за проект бюджета 9 декабря 108 депутатов поддержали документ.

Откуда Киев должен получить миллиарды

Согласно планам чиновников, бюджет Киева получит 69 миллиардов гривен, среди которых – 8,9 миллиарда субвенции и дотации из государственного бюджета. Без учета трансфертов из бюджета доходы столицы должны превысить показатели 2021 года на 2,3 миллиарда. Доходы специального фонда – 6,5 миллиарда гривен и увеличились всего не 300 миллионов по сравнению с плановыми показателями этого года.

Кроме того, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 8,8 миллиарда гривен субвенций и 81 миллион дополнительной дотации в результате льгот по уплате земельного налога компаниям космической отрасли и самолетостроения.

Чиновники посчитали, что деньги в бюджет в 2022 году будут поступать за счет:

налогов на прибыль физических лиц – 30,6 миллиарда;

единого налога – 9 миллиардов;

налога на имущество – 7,2 миллиарда;

налога на прибыль предприятий – 5,8 миллиарда.

Как Киев будет тратить деньги из бюджета в 2022 году

Руководитель департамента финансов КГГА Владимир Репик говорит, что на следующий год Киев беспрецедентно профинансирует развитие образования. На это потратят более 39% расходов бюджета или 26,4 миллиарда.

12,9 миллиарда город отправит на дорожное хозяйство, транспорт и связь. ЖКХ, социальная защита и здравоохранение столица будет финансировать примерно на том же уровне, что и в 2021 году. На это будут тратить более 8% расходов бюджета.

Чиновники запланировали выделить деньги на комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и комплексную целевую программу экологического благополучия Киева.

1,5 миллиарда Киев потратит на культуру и искусство, а на физкультуру и спорт – 1,4 миллиарда гривен.