Двоє чоловіків розстріляли машину у Києві: їх затримали на Полтавщині

27-річний житель Кременчука та 45-річний чоловік з Дніпропетровщини обстріляли Volkswagen у Дарницькому районі Києва. Після скоєння злочину вони втекли та хотіли сховатися за межами столиці.

Про стрілянину на вулиці Дяченка столичні правоохоронці дізналися від свідків інциденту. Заявники розповіли, що невідомі здійснили кілька пострілів з автомата по припаркованому легковику.

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На щастя, у машині в цей час нікого не було.

Спіймали завдяки камерам



Кулі від автомата наробили у Volkswagen чимало дірок / Фото поліції Києва

Слідчі, які приїхали на місце події, побачили, що кулі наробили у Volkswagen багато дірок.

Правоохоронці подивилися записи з камер відеонагляду та з'ясували, що зловмисники переміщалися легковиком Skoda.

Згодом поліцейські дізналися, що машина злочинців виїхала за межі Київщини. Побачили її вже у Кременчуці, де чоловіків і затримали спецпризначенці.

У салоні Skoda слідчі знайшли автоматичну зброю. Її відправили на експертизу. Самих затриманих посадили під варту.

Мотиви чоловіків залишаються невідомими. Вони ніяк не поясняють поліцейським свій вчинок.

Інцидент кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. При цьому слід зазначити, що володіння автоматичною зброєю в Україні заборонено законом.

Дивіться відео з місця стрілянини у Києві: