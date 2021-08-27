О стрельбе на улице Дьяченко столичные правоохранители узнали от свидетелей инцидента. Заявители рассказали, что неизвестные совершили несколько выстрелов из автомата по припаркованному легковому авто.

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К счастью, в машине в это время никого не было.

Поймали благодаря камерам



Пули от автомата проделали в Volkswagen немало дыр / Фото полиции Киева

Следователи, приехавшие на место происшествия, увидели, что пули проделали в Volkswagen много дыр.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники перемещались на легковушке Skoda.

Впоследствии полицейские узнали, что машина преступников выехала за пределы Киевщины. Увидели ее уже в Кременчуге, где мужчин и задержали спецназовцы.

В салоне Skoda следователи нашли автоматическое оружие. Его отправили на экспертизу. Самих задержанных посадили под стражу.

Мотивы мужчин остаются неизвестными. Они никак не объясняют полицейским свой поступок.

Инцидент квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. При этом следует отметить, что владение автоматическим оружием в Украине запрещено законом.

Смотрите видео с места стрельбы в Киеве: