На месте происшествия работали полицейские и медики скорой. Впрочем, к сожалению, помощь врачей пострадавшему уже не понадобилась.
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Следователи квалифицировали случившееся как умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.
Залез на вагон
Школьник погиб мгновенно / Фото полиции Киевской области
- Инцидент произошел около 16:00 26 августа в поселке Песковка.
- Как выяснили полицейские, 13-летний мальчик проходил вдоль грузового поезда и решил залезть на вагон.
- Наверху он коснулся токоприемника и получил мощный удар.
Тело школьника нашли прохожие / Фото полиции Киевской области
В результате инцидента школьник погиб на месте происшествия. Тело умершего упало недалеко от вагона. Там его и нашли прохожие.
Случаи гибели подростков от удара электротоком на железной дороге в Украине не являются редкими. Чаще всего дети забираются на вагоны для того, чтобы сделать селфи.