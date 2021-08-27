На месте происшествия работали полицейские и медики скорой. Впрочем, к сожалению, помощь врачей пострадавшему уже не понадобилась.

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Следователи квалифицировали случившееся как умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.

Залез на вагон



Школьник погиб мгновенно / Фото полиции Киевской области

Инцидент произошел около 16:00 26 августа в поселке Песковка.

Как выяснили полицейские, 13-летний мальчик проходил вдоль грузового поезда и решил залезть на вагон.

Наверху он коснулся токоприемника и получил мощный удар.



Тело школьника нашли прохожие / Фото полиции Киевской области

В результате инцидента школьник погиб на месте происшествия. Тело умершего упало недалеко от вагона. Там его и нашли прохожие.

Случаи гибели подростков от удара электротоком на железной дороге в Украине не являются редкими. Чаще всего дети забираются на вагоны для того, чтобы сделать селфи.