На місці події працювали поліцейські та медики швидкої. Втім, на жаль, допомога лікарів потерпілому вже не знадобилася.
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Слідчі кваліфікували інцидент як умисне вбивство з позначкою про нещасний випадок.
Заліз на вагон
Школяр загинув миттєво / Фото поліції Київської області
- Інцидент стався близько 16:00 26 серпня у селищі Пісківка.
- Як з'ясували поліцейські, 13-річний хлопчик проходив вздовж вантажного потягу та вирішив залізти на вагон.
- Наверху він доторкнувся до струмоприймача та отримав потужний удар.
Тіло школяра знайшли перехожі / Фото поліції Київської області
Внаслідок інциденту школяр загинув на місці події. Тіло померлого впало неподалік від вагону. Там його й знайшли перехожі.
Випадки загибелі підлітків від удару електрострумом на залізниці в Україні не є рідкісними. Найчастіше діти забираються на вагони для того, щоб зробити селфі.