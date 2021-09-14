Екскурсовод показав, як виглядає таємний бункер для комуністів у центрі Києва: видовищні фото

У Київській обласній раді на бульварі Лесі Українки під час будівництва зробили підземельну систему автономного забезпечення. За задумами керівництва партії, у бункері мала б укриватися верхівка комуністів.

За словами столичного екскурсовода, таємний бункер розташований у підвалі 11-поверхової будівлі на бульварі Лесі Українки, 1. Зараз тут працюють Київська облдержадміністрація та Центральний виборчий комітет.

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Будували комплекс на Печерську у 1982 році, на місці фортечного тиру.

Зала для нарад та кімната з телетайпами

Кирило Степанець зазначив, що підземелля забезпечно всім необхідним для того, щоб "цінні кадри" могли вижити:

вентиляцією забрудненого повітря;

дизельною електростанцією;

санітарними вузлами;

запасами води.

Запасний вихід з бункеру обклали гранітом. Він розташований неподалік висоток Царського села на території ЦВК.

У підземних приміщеннях є кімната з опечатаними телетайпами. Цілком ймовірно, що звідти можна відправити закодоване повідомлення напряму до Кремля.

Обладнали також кілька залів для засідань. У коментарях до допису гід зазначив, що фотографії були зроблені 10 років тому. То ж, стан приміщення зараз може бути зовсім інший.

Дивіться фото з підземного бункеру на бульварі Лесі Українки, 1: