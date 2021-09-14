По словам столичного экскурсовода, тайный бункер расположен в подвале 11-этажного здания на бульваре Леси Украинки, 1. Сейчас здесь работают Киевская облгосадминистрация и Центральный избирательный комитет.

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Строили комплекс на Печерске в 1982 году, на месте крепостного тира.

Зал для совещаний и комната с телетайпами

Кирилл Степанец отметил, что подземелье обеспечено всем необходимым для того, чтобы "ценные кадры" могли выжить:

вентиляцией загрязненного воздуха;

дизельной электростанцией;

санитарными узлами;

запасами воды.

Запасной выход из бункера обложили гранитом. Он расположен недалеко от высоток Царского села на территории ЦИК.

В подземных помещениях есть комната с опечатанными телетайпами. Вполне вероятно, что оттуда можно отправить закодированное сообщение напрямую в Кремль.

Оборудовали также несколько залов для заседаний. В комментариях к сообщению гид отметил, что фотографии были сделаны 10 лет назад. Так что, состояние помещения сейчас может быть совсем другое.

Смотрите фото из подземного бункера на бульваре Леси Украинки, 1: